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Премію імені сенатора Маккейна присудили жінкам України

"Європейська правда"Субота, 19 листопада 2022, 17:50

Премію Джона Маккейна за лідерство на державній службі цього річ вручили жінкам України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", премію в рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі вручав Джек Маккейн, син покійного сенатора.

У презентації премії нагадали, що 15% ЗСУ складають жінки, але також вони роблять під обстрілами іншу роботу для перемоги.

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"Жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю і гідністю, які надихнули світ" - сказав Маккейн.

На форумі жінок України репрезентувала перша леді Олена Зеленська, яка виступила перед учасниками у форматі відео звернення. У своєму виступі Зеленська згадала, що в Києві є вулиця Джона Маккейна.

У свою Чергу Джек Маккейн нагадав, що його батько "здавна говорив про потребу стримати КДБшника Путіна".

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Премія Джона Маккейна за лідерство на державній службі щорічно вручається на Галіфаксському міжнародному безпековому форумі особам з будь-якої країни, які продемонстрували непересічне лідерство у прагненні до людської справедливості.

"Цією премією Галіфаксський міжнародний безпековий форум вшановує надзвичайне життя сенатора Джона Маккейна - постійне нагадування про силу людського духу" - йдеться в описі премії.

Теми: нагороди
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