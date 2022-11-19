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Премію імені сенатора Маккейна присудили жінкам України

"Європейська правда"Субота, 19 листопада 2022, 18:50

Премію Джона Маккейна за лідерство на державній службі цього річ вручили жінкам України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", премію в рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі вручав Джек Маккейн, син покійного сенатора.

У презентації премії нагадали, що 15% ЗСУ складають жінки, але також вони роблять під обстрілами іншу роботу для перемоги.

"Жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю і гідністю, які надихнули світ" - сказав Маккейн.

На форумі жінок України репрезентувала перша леді Олена Зеленська, яка виступила перед учасниками у форматі відео звернення. У своєму виступі Зеленська згадала, що в Києві є вулиця Джона Маккейна.

У свою Чергу Джек Маккейн нагадав, що його батько "здавна говорив про потребу стримати КДБшника Путіна".

Премія Джона Маккейна за лідерство на державній службі щорічно вручається на Галіфаксському міжнародному безпековому форумі особам з будь-якої країни, які продемонстрували непересічне лідерство у прагненні до людської справедливості.

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"Цією премією Галіфаксський міжнародний безпековий форум вшановує надзвичайне життя сенатора Джона Маккейна - постійне нагадування про силу людського духу" - йдеться в описі премії.

Теми: нагороди
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