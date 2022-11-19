Премию имени сенатора Маккейна присудили женщинам Украины

Премию Джона Маккейна за лидерство на государственной службе в этом году вручили женщинам Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", премию в рамках Международного форума по безопасности в Галифаксе вручал Джек Маккейн, сын покойного сенатора.

В презентации премии напомнили, что 15% ВСУ составляют женщины, но также они делают под обстрелами другую работу для победы.

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"Женщины Украины невольно стали героинями со смелостью, честью и достоинством, которые вдохновили мир" - сказал Маккейн.

На форуме женщин Украины представила первая леди Елена Зеленская, которая выступила перед участниками в формате видео обращения. В своем выступлении Зеленская вспомнила, что в Киеве есть улица Джона Маккейна.

В свою очередь Джек Маккейн напомнил, что его отец "издавна говорил о необходимости сдержать КГБшника Путина".

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Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе ежегодно вручается на Галифаксском международном форуме по безопасности лицам из любой страны, которые продемонстрировали незаурядное лидерство в стремлении к человеческой справедливости.

"Этой премией Галифаксский международный форум по безопасности чтит чрезвычайную жизнь сенатора Джона Маккейна - постоянное напоминание о силе человеческого духа", - говорится в описании премии.