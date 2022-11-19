Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премию имени сенатора Маккейна присудили женщинам Украины

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 18:50

Премию Джона Маккейна за лидерство на государственной службе в этом году вручили женщинам Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", премию в рамках Международного форума по безопасности в Галифаксе вручал Джек Маккейн, сын покойного сенатора.

В презентации премии напомнили, что 15% ВСУ составляют женщины, но также они делают под обстрелами другую работу для победы.

"Женщины Украины невольно стали героинями со смелостью, честью и достоинством, которые вдохновили мир" - сказал Маккейн.

На форуме женщин Украины представила первая леди Елена Зеленская, которая выступила перед участниками в формате видео обращения. В своем выступлении Зеленская вспомнила, что в Киеве есть улица Джона Маккейна.

В свою очередь Джек Маккейн напомнил, что его отец "издавна говорил о необходимости сдержать КГБшника Путина".

Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе ежегодно вручается на Галифаксском международном форуме по безопасности лицам из любой страны, которые продемонстрировали незаурядное лидерство в стремлении к человеческой справедливости.

ВИДЕО ДНЯ

"Этой премией Галифаксский международный форум по безопасности чтит чрезвычайную жизнь сенатора Джона Маккейна - постоянное напоминание о силе человеческого духа", - говорится в описании премии.

Темы: награды
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В районе ЗАЭС прогремело более 10 взрывов, повреждены здания – МАГАТЭ

Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба – министр

Россияне жалуются на рост депрессии – но не из-за войны, а из-за мобилизации

Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине

Адвокат Саакашвили говорит, что экс-президента отравили после ареста, ссылается на экспертизу

Захватчики пытаются усилить позиции на оккупированных территориях – ISW

Все новости...
награды
Комитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой
Президент дал звание Героя разведчику, поднявшему флаг в Снигиревке
Зеленский наградил госнаградами еще почти 400 военных
Последние новости
17:07
фотоВ России демонстративно задержали двух солдат: отказались ехать на войну
17:04
Медведев заявил, что Киев – "русский город", грозится "возвращать"
16:33
Измерить сахар или давление: какие услуги больные диабетом могут получить у семейного врача бесплатно
16:27
Украина будет расследовать видео с убитыми оккупантами – Стефанишина
16:25
Кулеба призывает к полному запрету пропагандистских ресурсов РФ за подстрекательство к геноциду
16:18
Предстоящее эмбарго на российскую нефть повлияло на доходы владельцев танкеров
16:00
фотоМинистр обороны Новой Зеландии впервые в истории посетил Киев и встретился с Резниковым
15:50
видео с "расстрелянными пленными": омбудсмен сообщил о военном преступлении РФ
15:25
Действующий обладатель "Золотого мяча" не сыграет на чемпионате мира: такое впервые за 44 года
14:36
Обанкротившаяся FTX задолжала кредиторам почти 3,1 миллиарда долларов
Все новости...