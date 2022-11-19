У ДТЕК заявили, що гендиректор не закликав українців їхати за кордон

У найбільшій приватній енергетичній компанії України ДТЕК заявляють, що гендиректор компанії Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон, про що раніше повідомило ВВС.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон. В інтерв’ю британському ВВС Максим Тімченко чітко зазначив: "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати".

Крім цього він зазначив, що ДТЕК разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно".

Деталі: У компанії підкреслили, що енергосистема Україна витримала 4 хвилі надруйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, кожен з яких мав на меті повний блекаут.

"ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі, за допомогою стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: Раніше британська телерадіокомпанія ВВС за підсумками інтерв’ю Тімченка повідомила, що він закликав українців подумати про виїзд з країни, щоб зменшити навантаження на енергомережі країни.

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"Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", — сказав Тімченко.

ВВС трактувала його слова так, що пошкоджена енергетична система не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому будь-який спосіб скорочення споживання, включаючи виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну проти Росії.

"Якщо споживати менше, то лікарні, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що, споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок для інших людей", - сказав гендиректор ДТЕК.