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В ДТЭК заявили, что гендиректор не призывал украинцев ехать за границу

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 18:20
В ДТЭК заявили, что гендиректор не призывал украинцев ехать за границу
Максим Тимченко, фото Дмитрия Ларина, УП

В крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК заявляют, что гендиректор компании Максим Тимченко не призывал украинцев выезжать за границу, о чем ранее сообщило ВВС.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко не призывал украинцев выезжать за границу. В интервью британскому ВВС Максим Тимченко четко отметил: "У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно выезжать".

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Кроме этого он отметил, что ДТЭК вместе с Минэнерго и другими энергетическими компаниями делают все возможное для того, чтобы энергосистема работала стабильно".

Детали: В компании подчеркнули, что энергосистема Украины выдержала 4 волны сверхразрушительных террористических ударов по инфраструктуре, каждый из которых имел целью полный блэкаут.

"ВСУ, энергетики и каждый украинец делают чудо, удерживая энергосистему. И именно поэтому сегодня нет необходимости покидать Украину. Удерживать работу энергосистемы удается уникальными решениями и сложной системой балансировки, в том числе, с помощью стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало: Ранее британская телерадиокомпания ВВС по итогам интервью Тимченко сообщила, что он призвал украинцев подумать о выезде из страны, чтобы уменьшить нагрузку на энергосети страны.

"Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", - сказал Тимченко.

ВВС трактовала его слова так, что поврежденная энергетическая система не в состоянии производить достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить текущие потребности, поэтому любой способ сокращения потребления, включая выезд из страны, следует рассматривать как помощь Украине выиграть войну против России.

"Если потреблять меньше, то больницы, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Этим можно объяснить, что, потребляя меньше или выезжая, они также делают свой вклад для других людей", - сказал гендиректор ДТЭК.

Темы: ДТЭКэнергетикаграница
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