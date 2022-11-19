Зеленський збирав Ставку: думали, як збільшити кількість українських прапорів на півдні та сході

Президент Володимир Зеленський у суботу провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалася ситуація на фронті.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової й те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході України.

Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки".

Деталі: Також на засіданні обговорювалася ситуація в енергетиці.

"Найбільше проблем з електрикою – Київ і область, Одеса й область, Харків і область. Вінниччина, Тернопільщина, Черкаси, Чернігів та інші регіони – енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя", – сказав президент.