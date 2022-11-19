Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский собирал Ставку: думали, как увеличить количество украинских флагов на юге и востоке

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 18:39
Зеленский собирал Ставку: думали, как увеличить количество украинских флагов на юге и востоке
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в субботу провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась ситуация на фронте.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке Украины.

Реклама:

Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки".

Детали: Также на заседании обсуждалась ситуация в энергетике.

"Больше всего проблем с электричеством – Киев и область, Одесса и область, Харьков и область. Винницкая, Тернопольская, Черкассы, Чернигов и другие регионы – энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", – сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийвойнадеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км - Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: