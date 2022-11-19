Зеленский собирал Ставку: думали, как увеличить количество украинских флагов на юге и востоке
Президент Владимир Зеленский в субботу провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривалась ситуация на фронте.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке Украины.
Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки".
Детали: Также на заседании обсуждалась ситуация в энергетике.
"Больше всего проблем с электричеством – Киев и область, Одесса и область, Харьков и область. Винницкая, Тернопольская, Черкассы, Чернигов и другие регионы – энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", – сказал президент.