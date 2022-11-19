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Качинський: Інцидент в Пшеводуві трагічний, але війна – трагедія куди більшого масштабу

"Європейська правда"Субота, 19 листопада 2022, 19:02
Качинський: Інцидент в Пшеводуві трагічний, але війна – трагедія куди більшого масштабу
ЯРОСЛАВ КАЧИНСЬКИЙ, GETTY IMAGES

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Буквально три дні тому ми мали драматичну - здавалося, дуже драматичну, оскільки спочатку вважалося, що це була російська ракета - подію в нашій країні. Впало щось, що було описано як ракета, але ракета з боєголовкою", - сказав Ярослав Качинський, наголосивши, що наразі триває розслідування, тому він не хоче коментувати деталі.

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Але все вказує на те, що це була ракета, випущена в оборонних цілях українцями, і що - можливо - частина цієї ракети впала на територію Польщі, додав він.

"Це просто інцидент, трагічний інцидент, тому що загинуло двоє людей. Ми маємо справу з трагедією, але ця війна - трагедія незрівнянно більшого масштабу і ця війна на наших кордонах ", - сказав Качинський.

Вибух у селищі Пшеводув на Люблінщині стався у другій половині дня 15 листопада. За попередньою інформацією, ракета впала поблизу зерносушарки. Двоє людей загинули.

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У вівторок росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Вони випустили близько 100 ракет. Спочатку підозрювалося, що на Пшеводув впала російська ракета, але за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.

Українці вимагали доступу до розслідування вибуху. Польська сторона погодилася надати їм доступ до місця трагедії. Українські експерти провели там близько 3 годин.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що падіння ракети в селищі Пшеводув підкреслює: якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію.

Теми: Польщавійна
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