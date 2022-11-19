Качиньский: Инцидент в Пшеводуве трагический, но война - трагедия куда большего масштаба

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что инцидент с падением ракеты является трагическим, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Буквально три дня назад мы имели драматическое - казалось, очень драматическое, поскольку сначала считалось, что это была российская ракета - событие в нашей стране. Упало что-то, что было описано как ракета, но ракета с боеголовкой", - сказал Ярослав Качиньский, отметив, что сейчас идет расследование, поэтому он не хочет комментировать детали.

Но все указывает на то, что это была ракета, выпущенная в оборонительных целях украинцами, и что - возможно - часть этой ракеты упала на территорию Польши, добавил он.

"Это просто инцидент, трагический инцидент, потому что погибло два человека. Мы имеем дело с трагедией, но эта война - трагедия несравненно большего масштаба и эта война на наших границах", - сказал Качиньский.

Взрыв в поселке Пшеводув на Люблинщине произошел во второй половине дня 15 ноября. По предварительной информации, ракета упала вблизи зерносушилки. Два человека погибли.

Во вторник россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они выпустили около 100 ракет. Сначала подозревалось, что на Пшеводув упала российская ракета, но по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего, это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

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Украинцы требовали доступа к расследованию взрыва. Польская сторона согласилась предоставить им доступ к месту трагедии. Украинские эксперты провели там около 3 часов.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что падение ракеты в поселке Пшеводув подчеркивает: если перестать поддерживать Украину, война придет на польскую территорию.