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Качиньский: Инцидент в Пшеводуве трагический, но война - трагедия куда большего масштаба

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 19:02
Качиньский: Инцидент в Пшеводуве трагический, но война - трагедия куда большего масштаба
ЯРОСЛАВ КАЧИНСКИЙ, GETTY IMAGES

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что инцидент с падением ракеты является трагическим, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Буквально три дня назад мы имели драматическое - казалось, очень драматическое, поскольку сначала считалось, что это была российская ракета - событие в нашей стране. Упало что-то, что было описано как ракета, но ракета с боеголовкой", - сказал Ярослав Качиньский, отметив, что сейчас идет расследование, поэтому он не хочет комментировать детали.

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Но все указывает на то, что это была ракета, выпущенная в оборонительных целях украинцами, и что - возможно - часть этой ракеты упала на территорию Польши, добавил он.

"Это просто инцидент, трагический инцидент, потому что погибло два человека. Мы имеем дело с трагедией, но эта война - трагедия несравненно большего масштаба и эта война на наших границах", - сказал Качиньский.

Взрыв в поселке Пшеводув на Люблинщине произошел во второй половине дня 15 ноября. По предварительной информации, ракета упала вблизи зерносушилки. Два человека погибли.

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Во вторник россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они выпустили около 100 ракет. Сначала подозревалось, что на Пшеводув упала российская ракета, но по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего, это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

Украинцы требовали доступа к расследованию взрыва. Польская сторона согласилась предоставить им доступ к месту трагедии. Украинские эксперты провели там около 3 часов.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что падение ракеты в поселке Пшеводув подчеркивает: если перестать поддерживать Украину, война придет на польскую территорию.

Темы: Польшавойна
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