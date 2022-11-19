У Києві очікується різке похолодання після снігу, а в неділю – нові снігопади

У Києві синоптики прогнозують у суботу різке похолодання після снігопаду, а в неділю – нові снігопади.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Наразі автодорівці розпочали активно обробляти дороги, мости і тротуари протиожеледними засобами. Адже після снігопаду у столиці очікується різке похолодання: за кілька годин температура з +1°C опуститься до -6°С. Наразі у столиці працює 268 одиниць техніки "Київавтодору".

Нові снігопади синоптики прогнозують на неділю. Просимо водіїв утриматися від поїздок на власних авто під час опадів".

Деталі: У КМДА додали, що дорожня служба столиці вже близько доби працює без зупинки.

"Наразі сніг прибрано на більшості вулиць міського і районного значення. Триває чищення на автошляхах місцевого значення", - йдеться в повідомленні.