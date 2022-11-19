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У Києві очікується різке похолодання після снігу, а в неділю – нові снігопади

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 19:11
У Києві очікується різке похолодання після снігу, а в неділю – нові снігопади
прибирання снігу в Києві, фото КМДА

У Києві синоптики прогнозують у суботу різке похолодання після снігопаду, а в неділю – нові снігопади.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Наразі автодорівці розпочали активно обробляти дороги, мости і тротуари протиожеледними засобами. Адже після снігопаду у столиці очікується різке похолодання: за кілька годин температура з +1°C опуститься до -6°С. Наразі у столиці працює 268 одиниць техніки "Київавтодору".

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Нові снігопади синоптики прогнозують на неділю. Просимо водіїв утриматися від поїздок на власних авто під час опадів".

Деталі: У КМДА додали, що дорожня служба столиці вже близько доби працює без зупинки.

"Наразі сніг прибрано на більшості вулиць міського і районного значення. Триває чищення на автошляхах місцевого значення", - йдеться в повідомленні.

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Теми: Київпогода
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