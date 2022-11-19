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В Киеве ожидается резкое похолодание после снега, а в воскресенье – новые снегопады

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 19:11
В Киеве ожидается резкое похолодание после снега, а в воскресенье – новые снегопады
уборка снега в Киеве, фото КГГА

В Киеве синоптики прогнозируют в субботу резкое похолодание после снегопада, а в воскресенье – новые снегопады.

Источник: КГГА

Дословно: "Сейчас автодоровцы начали активно обрабатывать дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами. Ведь после снегопада в столице ожидается резкое похолодание: за несколько часов температура с +1°C опустится до -6°С. Сейчас в столице работает 268 единиц техники "Киевавтодора".

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Новые снегопады синоптики прогнозируют на воскресенье. Просим водителей воздержаться от поездок на собственных авто во время осадков".

Детали: В КГГА добавили, что дорожная служба столицы уже около суток работает без остановки.

"Сейчас снег убран на большинстве улиц городского и районного значения. Продолжается чистка на автодорогах местного значения", - говорится в сообщении.

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Темы: Киевпогода
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