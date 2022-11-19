Monobank готується до блекауту: в ніч на неділю не працюватиме низка сервісів

Український віртуальний банк Monobank попередив про призупинення роботи низки сервісів у ніч на неділю через підготовку до роботи в умовах повного блекауту.

Джерело: співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram

Дослівно: Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00:30 до 05:00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах.

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В цей час не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок, розстрочок.

Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції за картками (платежі, поповнення, перекази).

Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними".