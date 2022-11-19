Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Monobank готується до блекауту: в ніч на неділю не працюватиме низка сервісів

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 20:34
Monobank готується до блекауту: в ніч на неділю не працюватиме низка сервісів

Український віртуальний банк Monobank попередив про призупинення роботи низки сервісів у ніч на неділю через підготовку до роботи в умовах повного блекауту.

Джерело: співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram

Дослівно: Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00:30 до 05:00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах.

Реклама:

В цей час не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок, розстрочок.

Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції за картками (платежі, поповнення, перекази).

Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: банкиінтернетелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
банки
Клієнти банку "Конкорд" отримали вже майже 60% вкладів
НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації - НАБУ
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: