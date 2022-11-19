Monobank готується до блекауту: в ніч на неділю не працюватиме низка сервісів
Субота, 19 листопада 2022, 21:34
Український віртуальний банк Monobank попередив про призупинення роботи низки сервісів у ніч на неділю через підготовку до роботи в умовах повного блекауту.
Джерело: співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram
Дослівно: Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00:30 до 05:00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах.
В цей час не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок, розстрочок.
Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції за картками (платежі, поповнення, перекази).
Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними".