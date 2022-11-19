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Monobank готовится к блэкауту: в ночь на воскресенье не будет работать ряд сервисов

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 21:34

Украинский виртуальный банк Monobank предупредил о приостановлении работы ряда сервисов в ночь на воскресенье из-за подготовки к работе в условиях полного блэкаута.

Источник: соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram

Дословно: "Готовим системы для работоспособности в случае полного блэкаута, поэтому сегодня ночью с 00:30 до 05:00 мы проводим регламентные работы. Нам нужно это время для установки обновлений на внутренних системах.

В это время не будет доступно открытие новых карт, счетов, депозитов, банок, рассрочек.

Также с 3:00 до 5:00 не будут доступны операции по картам (платежи, пополнения, переводы). Пожалуйста, не делайте оплаты в этот период, поскольку они, скорее всего, будут неуспешными".

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Темы: банкиинтернетэлектроэнергия
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