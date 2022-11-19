Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна з союзниками розробляє декларацію про повітряний щит – Єрмак

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 22:03
Андрій Єрмак, фото ОП

Україна разом із союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на Halifax International Security Forum, текст якого публікує сайт президента

Дослівно: "Оскільки російські удари по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури вочевидь триватимуть, Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими!

Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

Ми маємо на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту".

Деталі: Єрмак зазначив, що Київський безпековий договір, що був розроблений спільно з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, має бути спільним документом про стратегічне партнерство, який об’єднує Україну та країни-гаранти.

"Гарантії безпеки – не запевнення, а гарантії – повинні надходити від основної групи союзників України, які мають значний військовий потенціал. Вони мають бути готові взяти як політичні, так і юридичні зобов’язання. Поряд із зобов’язаннями щодо військової допомоги ширша група міжнародних партнерів повинна підтримувати набір невійськових гарантій на основі санкцій. Ми маємо гарантувати, що ціна агресії буде занадто високою для Росії", - зазначив керівник ОП.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Андрій ЄрмакППОвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві – прем’єр

фотоУ Катарі відкрили чемпіонат світу з футболу

Українські морпіхи втекли з полону окупантів – нардеп

фото У Росії демонстративно затримали двох солдатів: відмовилися їхати на війну

Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба – міністр

Росіяни скаржаться на зростання депресії - але не через війну, а через мобілізацію

Усі новини...
Андрій Єрмак
ОП створює правозахисний штаб на тлі бездіяльності Червоного Хреста
Єрмак запевняє: погодив з США, що вважати перемогою України у війні
Зеленський доручив Єрмаку придумати, як допомогти країнам, що голодують
Останні новини
20:18
Катар став першою командою в історії, яка програла матч-відкриття на домашньому ЧС
19:52
У Молдові влаштували автопробіг під гаслом "Слава Україні!"
19:45
Росія вже випустила по Україні понад 4700 ракет – Зеленський
19:22
У Єврокомісії розповіли подробиці плану фінансування України на 18 млрд євро
19:05
У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві – прем’єр
19:00
У Білорусі заявили, що на її територію з України зайшов чоловік з автоматом
18:58
Британія імпортувала нафти з РФ на понад £200 млн, офіційно не вважаючи її російською – The Times
18:45
подкастЗаряджена гармата у Кремлі, загублений дзвін та інша спадщина Мазепи, яку привласнила Росія
18:44
У Генштабі пояснили, чому так часто оголошують повітряну тривогу
18:34
ЗСУ відбили атаки окупантів на Луганщині та Донеччині – зведення Генштабу
Усі новини...