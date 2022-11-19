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Україна з союзниками розробляє декларацію про повітряний щит – Єрмак

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 21:03
Україна з союзниками розробляє декларацію про повітряний щит – Єрмак
Андрій Єрмак, фото ОП

Україна разом із союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на Halifax International Security Forum, текст якого публікує сайт президента

Дослівно: "Оскільки російські удари по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури вочевидь триватимуть, Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими!

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Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит.

Ми маємо на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту".

Деталі: Єрмак зазначив, що Київський безпековий договір, що був розроблений спільно з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, має бути спільним документом про стратегічне партнерство, який об’єднує Україну та країни-гаранти.

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"Гарантії безпеки – не запевнення, а гарантії – повинні надходити від основної групи союзників України, які мають значний військовий потенціал. Вони мають бути готові взяти як політичні, так і юридичні зобов’язання. Поряд із зобов’язаннями щодо військової допомоги ширша група міжнародних партнерів повинна підтримувати набір невійськових гарантій на основі санкцій. Ми маємо гарантувати, що ціна агресії буде занадто високою для Росії", - зазначив керівник ОП.

Теми: Андрій ЄрмакППОвійна
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