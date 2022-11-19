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Украина с союзниками разрабатывает декларацию о воздушном щите – Ермак

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 22:03
Андрей Ермак, фото ОП

Украина вместе с союзниками начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в выступлении на Halifax International Security Forum, текст которого публикует сайт президента

Дословно: "Поскольку российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры очевидно будут продолжаться, Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона. Очень оперативно, до наступления зимы!

Эффективная защита нашего неба – важная составляющая гарантий безопасности. Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками начала разработку совместной декларации об украинском воздушном щите.

Мы хотим построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента".

Детали: Ермак отметил, что Киевский договор о безопасности, который был разработан совместно с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, должен быть общим документом о стратегическом партнерстве, который объединяет Украину и страны-гаранты.

"Гарантии безопасности – не заверения, а гарантии – должны поступать от основной группы союзников Украины, которые имеют значительный военный потенциал. Они должны быть готовы взять как политические, так и юридические обязательства. Наряду с обязательствами по военной помощи более широкая группа международных партнеров должна поддерживать набор невоенных гарантий на основе санкций. Мы должны гарантировать, что цена агрессии будет слишком высокой для России", - отметил руководитель ОП.

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Темы: Андрей ЕрмакПВОвойна
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