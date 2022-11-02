Росія вночі тероризувала Черкащину та Дніпропетровщину – зведення ОВА

Збитий на Черкащині іранський дрон, фото з Telegram кирила тимошенка

За минулу добу ворог обстрілював населені пункти Харківщини, Донеччини, Cумщини та Миколаївщини, від ворожих дронів вдалося вберегти Дніпропетровщину, одне влучення "Шахеда" було на Черкащині.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: Вночі ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахіди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. Люди не постраждали. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Полтавщина: вночі над областю було зафіксовано проліт БПЛА, в Кременчуцькому районі працювала ППО. Інформація щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вночі ворог здійснив обстріли п’яти прикордонних населених пунктів, під час яких зафіксовано 22 прильотів. Під обстрілами були Миропільська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади. На ранок – обстріли Шалигинської та Есманської громад. В усіх випадках інформація про постраждалих та руйнування не надходила, дані уточнюються.

Також за минулу добу майже сотню снарядів та мін ворог спрямував на прикордоння області. Росіяни вели вогонь по 6 громадах.

За ніч сили ППО знищили над Дніпропетровською областю 6 ворожих дронів-камікадзе. Вночі і на ранок росіяни знову обстріляли Нікополь і Червоногригорівську громаду. Попередньо, люди не постражали. Масштаби руйнацій уточнюються.

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Харківщина: протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ, Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані.

В Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано двох чоловіків, в Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований один чоловік. У вівторок біля с. Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік.

Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

На Луганщині підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових

об’єктів противника.

Із різних видів озброєння окупанти обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Греківку, Макіївку, Надію, Невське.

За добу ворог 7 разів штурмував позиції наших військових вздовж лінії зіткнення. Здійснив 20 артилерійських та мінометних обстрілів, 2 аівіаудари.

Донеччина: вночі – артобстріл Торецька. Пошкоджені будинки, хірургічне відділення та пологовий будинок. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Росіяни також здійснюють постійні обстріли с. Торське та Зарічне Лиманської громади.

На деокупованих територіях триває відновлення електропостачання, підготовка до зими. За минулу добу по області: 4 загиблих, 10 поранених.

Миколаївщина: у середу вранці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Первомайської громади. Постраждалих немає.

Також вночі обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків виникло загоряння одного будинку. Також влучання були в раніше зруйновані будівлі. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, вчора ввечері було обстріляно один з населених пунктів громади. Без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині тривають активні бойові дії. Ворог обстріляв нещодавно звільнені села Бериславського району. Зафіксовано численні пошкодження та знищення цивільної інфраструктури.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російську окупаційну адміністрацію Херсона перенесли до міста Скадовськ. Територію Новокаховської громади російські війська готують до оборонних боїв. У зв'язку з цим на лінії лівого берега, на якій розташовані Нова Каховка, Дніпряни, Корсунка, в межах близько 20 кілометрів риють траншеї.

Окупанти продовжують викрадати жителів Херсонщини. Так, першого листопада з робочого місця в центрі Каховки озброєні військові Росії забрали 53-річного місцевого жителя. Також у місті Нова Каховка представники силових структур рф викрали двох працівників міської ради. Місцеперебування чоловіків невідоме.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінницькїй, Кіровоградськїй, Запорізькій, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Житомирщині та Київщині.