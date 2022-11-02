Нічна атака дронів: шість "Шахедів" знищено на підступах до Києва

В ніч проти 2 листопада авіація протиповітряної оборони збила шість іранських дронів на підступах до Києва, на Черкащині один з "Шахедів" влучив у об’єкт інфраструктури.

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно КМВА: "Вночі силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підступах до столиці знищено 6 "Шахедів"".

Деталі: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що росіяни всю ніч "тероризували" одну з громад Черкаського району. ППО збила два "Шахеди", один влучив в об’єкт інфраструктури. За його словами, постраждалих немає.

Оновлено о 10:20: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що дрон влучив в порожній резервуар з пальним на Черкащині. Наслідки влучання ліквідовано.

Що цьому передувало: Повітряні сили повідомили, що під час ворожої атаки в ніч з 1 на 2 листопада повітряні сили збили 12 з 13 дронів-камікадзе "Shahed-136", шість з них ліквідували на Дніпропетровщині.

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