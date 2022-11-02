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Нічна атака дронів: шість "Шахедів" знищено на підступах до Києва

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 листопада 2022, 09:35
Іранський дрон, фото з Getty Images

В ніч проти 2 листопада авіація протиповітряної оборони збила шість іранських дронів на підступах до Києва, на Черкащині один з "Шахедів" влучив у об’єкт інфраструктури. 

Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно КМВА: "Вночі силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підступах до столиці знищено 6 "Шахедів"".

Деталі: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що росіяни всю ніч "тероризували" одну з громад Черкаського району. ППО збила два "Шахеди", один влучив в об’єкт інфраструктури. За його словами, постраждалих немає. 

Оновлено о 10:20: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що дрон влучив в порожній резервуар з пальним на Черкащині. Наслідки влучання ліквідовано. 

 

Що цьому передувало: Повітряні сили повідомили,  що під час ворожої атаки в ніч з 1 на 2 листопада повітряні сили збили 12 з 13 дронів-камікадзе "Shahed-136", шість з них ліквідували на Дніпропетровщині.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • З 10 жовтня РФ здійснила низку масованих атак на енергетичні об'єкти України, у тому числі іранськими дронами-камікадзе. 
  • Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба не виключає повного відключення електроенергії та опалення у випадку подальших влучань російської армії в об'єкти енергетичної інфраструктури.
  • Вранці 2 листопада в Україні вкотре ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникивійна
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