Нічна атака дронів: шість "Шахедів" знищено на підступах до Києва
В ніч проти 2 листопада авіація протиповітряної оборони збила шість іранських дронів на підступах до Києва, на Черкащині один з "Шахедів" влучив у об’єкт інфраструктури.
Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Дослівно КМВА: "Вночі силами винищувальної авіації підрозділів протиповітряної оборони та підрозділів, які безпосередньо обороняють об’єкти на підступах до столиці знищено 6 "Шахедів"".
Деталі: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що росіяни всю ніч "тероризували" одну з громад Черкаського району. ППО збила два "Шахеди", один влучив в об’єкт інфраструктури. За його словами, постраждалих немає.
Оновлено о 10:20: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що дрон влучив в порожній резервуар з пальним на Черкащині. Наслідки влучання ліквідовано.
Що цьому передувало: Повітряні сили повідомили, що під час ворожої атаки в ніч з 1 на 2 листопада повітряні сили збили 12 з 13 дронів-камікадзе "Shahed-136", шість з них ліквідували на Дніпропетровщині.
Нагадаємо:
- З 10 жовтня РФ здійснила низку масованих атак на енергетичні об'єкти України, у тому числі іранськими дронами-камікадзе.
- Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба не виключає повного відключення електроенергії та опалення у випадку подальших влучань російської армії в об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Вранці 2 листопада в Україні вкотре ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.