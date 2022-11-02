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Зеленський про плани після перемоги України: Поїду в Крим

"Українська правда"Середа, 2 листопада 2022, 15:09
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим.

Джерело: інтерв'ю чеському телебаченню, яке опублікував YouTube-канал Офісу президента України.

Пряма мова: "Я поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море".

Деталі: На уточнення журналіста, коли це станеться, Зеленський відповів, що "не взимку". "Що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше", - сказав глава держави.

У Зеленського також запитали, чи очікує він на перемогу України наступного літа.  

"Я цього хочу. У нас буде наша перемога", - відповів президент.

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Що цьому передувало:

  • Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що до кінця року на Україну чекають "значущі перемоги".
  • У вересні в ефірі національного телемарафону Буданов заявив, що "досить скоро" Україна повернеться в окупований Крим, і це відбудеться зі зброєю.

Теми: ЗеленськийКримдеокупаціявійна
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