Буданов прогнозує "значущі перемоги" до кінця року

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що до кінця року українські захисники просунуться значно вперед, за його словами, на Україну чекають "значущі перемоги".

Джерело: Буданов в інтерв’ю "Обозревателю"

Пряма мова: "До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите...Я сподіваюся, що це може бути Херсон.

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У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися.

Для початку – вийдемо на кордони 1991 року.

Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони... Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… тобто там багато дуже кроків".

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Деталі: На думку Буданова, кавказці від РФ від’єднаються першими, проте це будуть не тільки кавказці.

Глава ГУР вважає, що в Росії багато територіальних проблем: "Російська Федерація" – це ж одна назва від федеративності".

Пряма мова: "Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, в цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посипиться".