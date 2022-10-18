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Буданов прогнозує "значущі перемоги" до кінця року

Альона Мазуренко Вівторок, 18 жовтня 2022, 17:02
Буданов прогнозує значущі перемоги до кінця року
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що до кінця року українські захисники просунуться значно вперед, за його словами, на Україну чекають "значущі перемоги".

Джерело: Буданов в інтерв’ю "Обозревателю"

Пряма мова: "До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите...Я сподіваюся, що це може бути Херсон.

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У кінці весни це все має закінчитись. До літа все має завершитися.

Для початку – вийдемо на кордони 1991 року.

Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони... Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію… тобто там багато дуже кроків".

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Деталі: На думку Буданова, кавказці від РФ від’єднаються першими, проте це будуть не тільки кавказці.

Глава ГУР вважає, що в Росії багато територіальних проблем: "Російська Федерація" – це ж одна назва від федеративності".

Пряма мова: "Це надто велика територія, яка досить тривалий термін існує, незрозуміло як, в цих кордонах. Вона трималася виключно на вірі в потужність режиму. Як тільки режим обвалиться, все це посипиться".

Теми: розвідкавійнаокупаціяРосія
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