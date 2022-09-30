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Буданов дав прогноз щодо закінчення війни: Україна повернеться до Криму до кінця весни

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 22:19
Буданов дав прогноз щодо закінчення війни: Україна повернеться до Криму до кінця весни
Кирило Буданов. Фото з сайту ГУР МОУ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна повернеться в  окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і досить скоро.

Джерело: Буданов в інтерв'ю в ефірі національного марафону новин 30 вересня

Пряма мова Буданова: "Я там багато разів був. Це моя така друга батьківщина. Я виріс в Криму. І ми туди повернемось досить скоро. Так, зі зброю повернемось. Іншого варіанту не існує".

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Деталі: Буданов прогнозує, що загалом війна "не такий вже довгий час буде продовжуватися, скоро це закінчиться".

Пряма мова керівника ГУР МОУ: "Ну, я ніколи не казав "2-3 тижні". Якщо пам’ятаєте мої висловлювання десь наприкінці травня, то я тоді розказав алгоритм. Я казав, що в черні ми будемо трохи, на жаль, втрачати, в липні буде умовний застій, в серпні почемо рухи на відновлення своєї території. Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік".  

Деталі: Буданов додав, що звільнення Криму буде "не влітку, а до кінця весни, можливо, трохи раніше".

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Він додав, що не боїться давати такі прогнози, бо "це навіть не початок кінця (завершення війни – ред.) це такий процес, який в розпалі".

Передісторія: 

Теми: УкраїнаКримдеокупація
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