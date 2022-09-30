Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Буданов дав прогноз щодо закінчення війни: Україна повернеться до Криму до кінця весни

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 22:19
Кирило Буданов. Фото з сайту ГУР МОУ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна повернеться в  окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і досить скоро.

Джерело: Буданов в інтерв'ю в ефірі національного марафону новин 30 вересня

Пряма мова Буданова: "Я там багато разів був. Це моя така друга батьківщина. Я виріс в Криму. І ми туди повернемось досить скоро. Так, зі зброю повернемось. Іншого варіанту не існує".

Деталі: Буданов прогнозує, що загалом війна "не такий вже довгий час буде продовжуватися, скоро це закінчиться".

Пряма мова керівника ГУР МОУ: "Ну, я ніколи не казав "2-3 тижні". Якщо пам’ятаєте мої висловлювання десь наприкінці травня, то я тоді розказав алгоритм. Я казав, що в черні ми будемо трохи, на жаль, втрачати, в липні буде умовний застій, в серпні почемо рухи на відновлення своєї території. Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік".  

Деталі: Буданов додав, що звільнення Криму буде "не влітку, а до кінця весни, можливо, трохи раніше".

Він додав, що не боїться давати такі прогнози, бо "це навіть не початок кінця (завершення війни – ред.) це такий процес, який в розпалі".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: УкраїнаКримдеокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: ЗСУ відвоюють Лиман за наступні 72 години

Куба просить США про екстрену допомогу після урагану "Ієн" — WSJ

Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні

Білий дім: вступ України в НАТО треба вирішити "в інший час"

доповнено Буданов дав прогноз щодо закінчення війни: Україна повернеться до Криму до кінця весни

Зеленський подякував ЗСУ за Ямпіль і Лиман: Україна перебрала ініціативу у війні

Усі новини...
Україна
По всій Україні повітряна тривога
МВФ може надати Україні додаткові $1,3 мільярда
Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога
Останні новини
11:10
У МОЗ визначили безпечну для здоров'я тривалість онлайн-занять
11:00
Данія викликала посла Росії через анексію українських територій
10:56
аудіо"Ми оточені, дзвоню попрощатися": окупант з "котла" скаржиться дружині – перехоплення
10:33
"Газпром" на третину зменшить поставки газу "Молдові" у жовтні
10:24
В "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів – Гайдай
10:12
Регіони: окупанти обстріляли Дніпропетровщину, тривають бої на Херсонщині
09:58
Що робити в разі укусу бездомної собаки або хижої тварини – пояснює НСЗУ
09:39
Росіяни втратили ще понад пів тисячі вояк і вертоліт
09:22
РФ вбиває цивільних, яких тепер називає своїми громадянами - розвідка Британії про Запоріжжя
09:07
Українська артилерія десятки разів влучила по пунктах управління та техніці окупантів – Гайдай
Усі новини...