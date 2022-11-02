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"Шантажисти поступились": ОП про повернення РФ до зернової угоди

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 листопада 2022, 15:46
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО: GETTY IMAGES

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "російський шантажист" поступається тому, хто сильніший – це можна спостерігати на прикладі повернення РФ до зернової угоди за посередництва Туреччини.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію.

Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили". 

Що цьому передувало: 

  • Після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі 29 жовтня Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. 
  • В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден. 
  • Наступного дня Путін почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди, а 2 листопада Міністерство оборони РФ заявило, що відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.
  • Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".

Теми: Офіс президентазерноТуреччинаРосія
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