"Шантажисти поступились": ОП про повернення РФ до зернової угоди

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "російський шантажист" поступається тому, хто сильніший – це можна спостерігати на прикладі повернення РФ до зернової угоди за посередництва Туреччини.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію.

Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили".

Що цьому передувало: