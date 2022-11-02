Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Шантажисти поступились": ОП про повернення РФ до зернової угоди

Тетяна ЛозовенкоСереда, 2 листопада 2022, 14:46
Шантажисти поступились: ОП про повернення РФ до зернової угоди
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО: GETTY IMAGES

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "російський шантажист" поступається тому, хто сильніший – це можна спостерігати на прикладі повернення РФ до зернової угоди за посередництва Туреччини.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію.

Реклама:

Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили". 

Що цьому передувало: 

  • Після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі 29 жовтня Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. 
  • В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден. 
  • Наступного дня Путін почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди, а 2 листопада Міністерство оборони РФ заявило, що відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.
  • Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Офіс президентазерноТуреччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: