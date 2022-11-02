"Шантажисти поступились": ОП про повернення РФ до зернової угоди
Середа, 2 листопада 2022, 14:46
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "російський шантажист" поступається тому, хто сильніший – це можна спостерігати на прикладі повернення РФ до зернової угоди за посередництва Туреччини.
Джерело: Подоляк в Twitter
Пряма мова: "Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію.
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Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили".
Що цьому передувало:
- Після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі 29 жовтня Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі.
- В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.
- Наступного дня Путін почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди, а 2 листопада Міністерство оборони РФ заявило, що відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.
- Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".
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