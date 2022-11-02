"Шантажисти поступились": ОП про повернення РФ до зернової угоди

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що "російський шантажист" поступається тому, хто сильніший – це можна спостерігати на прикладі повернення РФ до зернової угоди за посередництва Туреччини.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію.

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Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили".

Що цьому передувало:

Після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі 29 жовтня Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі.

В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

Наступного дня Путін почав натякати, що РФ готова повернутися до угоди, а 2 листопада Міністерство оборони РФ заявило, що відновлює реалізацію "зернової угоди", призупиненої після вибухів у Севастополі.

Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".