Російські військові масово селяться в пансіонати Херсонщини

В смт Лазурне, що на Херсонщині, місцевий колаборант захоплює пансіонати для заселення туди російських військових.

Джерело: поліція Херсонської області у Facebook

Деталі: Окрім того, в Лазурному окупанти БТРом заїхали на територію кафе, де пошкодили майно та викрали кемпінг.

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Також повідомляється, що загарбники продовжують терор проти усього місцевого населення на лівобережжі Херсонщини.

Зокрема, до поліції надходять заяви від жителів сіл Скадовського району, що в їхні будинки самовільно заселяються російські військові та користуються їхнім майном.

Також окупанти викрадають сільськогосподарську техніку, автомобілі місцевих, відбирають у людей документи на земельні ділянки та житлові приміщення.

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З Генічеського району надходять повідомлення, що до квартир та будинків місцевих жителів заселяються представники окупаційної поліції.

Що передувало: