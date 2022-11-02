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Російські військові масово селяться в пансіонати Херсонщини

"Українська правда"Середа, 2 листопада 2022, 15:36
Російські військові масово селяться в пансіонати Херсонщини
ілюстративне фото

В смт Лазурне, що на Херсонщині, місцевий колаборант захоплює пансіонати для заселення туди російських військових.

Джерело: поліція Херсонської області у Facebook

Деталі: Окрім того, в Лазурному окупанти БТРом заїхали на територію кафе, де пошкодили майно та викрали кемпінг.

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Також повідомляється, що загарбники продовжують терор проти усього місцевого населення на лівобережжі Херсонщини.

Зокрема, до поліції надходять заяви від жителів сіл Скадовського району, що в їхні будинки самовільно заселяються російські військові та користуються їхнім майном.

Також окупанти викрадають сільськогосподарську техніку, автомобілі місцевих, відбирають у людей документи на земельні ділянки та житлові приміщення.

ВІДЕО ДНЯ

З Генічеського району надходять повідомлення, що до квартир та будинків місцевих жителів заселяються представники окупаційної поліції.

Що передувало:

  • Маріонеткова влада Кремля в окупованій частині Херсонської області збирається примусово відселяти людей із Каховського району. Окупанти розраховують вивезти до 70 тисяч громадян із 15-кілометрової зони вздовж Дніпра за три дні. І процес уже розпочався.
  • Окупанти залякують жителів Херсонської області заявами про те, що Україна нібито планує підірвати Каховську ГЕС, але українська влада це заперечує та наголошує, що військові РФ давно замінували греблю й можуть спровокувати затоплення регіону й масштабну екологічну катастрофу.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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