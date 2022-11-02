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Російські військові масово селяться в пансіонати Херсонщини

"Українська правда"Середа, 2 листопада 2022, 16:36
ілюстративне фото

В смт Лазурне, що на Херсонщині, місцевий колаборант захоплює пансіонати для заселення туди російських військових.

Джерело: поліція Херсонської області у Facebook

Деталі: Окрім того, в Лазурному окупанти БТРом заїхали на територію кафе, де пошкодили майно та викрали кемпінг.

Також повідомляється, що загарбники продовжують терор проти усього місцевого населення на лівобережжі Херсонщини.

Зокрема, до поліції надходять заяви від жителів сіл Скадовського району, що в їхні будинки самовільно заселяються російські військові та користуються їхнім майном.

Також окупанти викрадають сільськогосподарську техніку, автомобілі місцевих, відбирають у людей документи на земельні ділянки та житлові приміщення.

З Генічеського району надходять повідомлення, що до квартир та будинків місцевих жителів заселяються представники окупаційної поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Маріонеткова влада Кремля в окупованій частині Херсонської області збирається примусово відселяти людей із Каховського району. Окупанти розраховують вивезти до 70 тисяч громадян із 15-кілометрової зони вздовж Дніпра за три дні. І процес уже розпочався.
  • Окупанти залякують жителів Херсонської області заявами про те, що Україна нібито планує підірвати Каховську ГЕС, але українська влада це заперечує та наголошує, що військові РФ давно замінували греблю й можуть спровокувати затоплення регіону й масштабну екологічну катастрофу.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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