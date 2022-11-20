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В "Укренерго" повідомили деталі відключень у неділю

Ольга Глущенко Неділя, 20 листопада 2022, 00:58
фото: Укренерго

За повідомленням НЕК "Укренерго", в неділю, 20 листопада, в усіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.

Джерело: "Укренерго" у Facebook

Дослівно: "Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Вже сьогодні нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання.

Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти".

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Теми: електроенергіявійна
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