В "Укренерго" повідомили деталі відключень у неділю
Неділя, 20 листопада 2022, 00:58
За повідомленням НЕК "Укренерго", в неділю, 20 листопада, в усіх регіонах України з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.
Джерело: "Укренерго" у Facebook
Дослівно: "Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.
Вже сьогодні нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання.
Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти".
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