В "Укрэнерго" сообщили детали отключений в воскресенье
Суббота, 19 ноября 2022, 23:58
По сообщению НЭК "Укрэнерго", в воскресенье, 20 ноября, во всех регионах Украины с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения.
Источник: "Укрэнерго" в Facebook
Дословно: "Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.
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Уже сегодня нам удалось несколько смягчить ограничения потребления.
Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать рашисты, атакуя ракетами наши энергообъекты".