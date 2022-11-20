В "Укрэнерго" сообщили детали отключений в воскресенье

По сообщению НЭК "Укрэнерго", в воскресенье, 20 ноября, во всех регионах Украины с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения.

Источник: "Укрэнерго" в Facebook

Дословно: "Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

Уже сегодня нам удалось несколько смягчить ограничения потребления.

Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать рашисты, атакуя ракетами наши энергообъекты".