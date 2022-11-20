Ворог посилив атаки на сході після втрати Херсона – WSJ

Після відступу з Херсона росіяни посилили атаки на сході України, перекидають відведені підрозділи в Донецьку область.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Видання зазначає, що втрата Херсона "стала серйозним ударом для Москви".

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Як пише WSJ, близько 20 тисяч російських військовослужбовців, які раніше воювали на херсонському напрямку, тепер будуть перекинуті на Донбас і приєднаються до нещодавно мобілізованих росіян.

Таку тактику РФ видання порівнює з тією, що ворог використовував після відступу з Київщини у березні, аби захопити майже всю Луганщину.

При цьому військові аналітики стверджують, що командувач військової окупаційних військ генерал Сергій Суровікін "буде перебувати під тиском, щоб досягти результатів на Донбасі після здачі Херсона для створення нових оборонних позицій на східному березі Дніпра".