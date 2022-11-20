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Враг усилил атаки на востоке после потери Херсона – WSJ

Воскресенье, 20 ноября 2022, 01:58
иллюстративное фото: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

После отступления из Херсона россияне усилили атаки на востоке Украины, перебрасывают отведенные подразделения в Донецкую область.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Издание отмечает, что потеря Херсона "стала серьезным ударом для Москвы".

Как пишет WSJ, около 20 тысяч российских военнослужащих, которые ранее воевали на херсонском направлении, теперь будут переброшены на Донбасс и присоединятся к недавно мобилизованным россиянам.

Такую тактику РФ издание сравнивает с той, что враг использовал после отступления из Киевской области в марте, чтобы захватить почти всю Луганскую область.

При этом военные аналитики утверждают, что командующий военной оккупационных войск генерал Сергей Суровикин "будет находиться под давлением, чтобы достичь результатов на Донбассе после сдачи Херсона для создания новых оборонительных позиций на восточном берегу Днепра".

Темы: войнаХерсон
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