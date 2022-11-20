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НАТО не становить жодної загрози для Росії – Пентагон

Неділя, 20 листопада 2022, 02:56
Ллойд Остін, скриншот

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що російське вторгнення в Україну є загрозою не лише для Європи, проте агресору не вдасться втягнути НАТО у війну.

Джерело: заява Остіна

Деталі: Остін заявив, що війна Президента Росії Володимира Путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом для союзників по НАТО.

"Свідома жорстокість Росії – це порушення наших спільних цінностей і правил війни", - сказав він.

За словами Остіна, російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й "розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку".

Він підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії і не прагне до конфронтації з цією країною.

"Не робіть помилкових висновків: нас не втягнуть у війну Путіна, але ми будемо стояти поруч з Україною, коли вона бореться, щоб захистити себе. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО".

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Теми: РосіяНАТОСША
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