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НАТО не становить жодної загрози для Росії – Пентагон

Неділя, 20 листопада 2022, 01:56
НАТО не становить жодної загрози для Росії – Пентагон
Ллойд Остін, скриншот

Голова Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що російське вторгнення в Україну є загрозою не лише для Європи, проте агресору не вдасться втягнути НАТО у війну.

Джерело: заява Остіна

Деталі: Остін заявив, що війна Президента Росії Володимира Путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом для союзників по НАТО.

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"Свідома жорстокість Росії – це порушення наших спільних цінностей і правил війни", - сказав він.

За словами Остіна, російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й "розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку".

Він підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії і не прагне до конфронтації з цією країною.

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"Не робіть помилкових висновків: нас не втягнуть у війну Путіна, але ми будемо стояти поруч з Україною, коли вона бореться, щоб захистити себе. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО".

Теми: РосіяНАТОСША
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