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НАТО не представляет никакой угрозы для России – Пентагон

Воскресенье, 20 ноября 2022, 02:56
Ллойд Остин, скриншот

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что российское вторжение в Украину является угрозой не только для Европы, однако агрессору не удастся втянуть НАТО в войну.

Источник: заявление Остина

Детали: Остин заявил, что война Президента России Владимира Путина против Украины является прямой угрозой европейской безопасности и вызовом для союзников по НАТО.

"Сознательная жестокость России - это нарушение наших общих ценностей и правил войны", - сказал он.

По словам Остина, российское вторжение в Украину не только угрожает Европе, но и "разрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность".

Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, который не представляет никакой угрозы для России и не стремится к конфронтации с этой страной.

"Не делайте ошибочных выводов: нас не втянут в войну Путина, но мы будем стоять рядом с Украиной, когда она борется, чтобы защитить себя. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО".

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Темы: РосcияНАТОСША
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