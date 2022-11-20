НАТО не представляет никакой угрозы для России – Пентагон
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что российское вторжение в Украину является угрозой не только для Европы, однако агрессору не удастся втянуть НАТО в войну.
Источник: заявление Остина
Детали: Остин заявил, что война Президента России Владимира Путина против Украины является прямой угрозой европейской безопасности и вызовом для союзников по НАТО.
"Сознательная жестокость России - это нарушение наших общих ценностей и правил войны", - сказал он.
По словам Остина, российское вторжение в Украину не только угрожает Европе, но и "разрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность".
Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, который не представляет никакой угрозы для России и не стремится к конфронтации с этой страной.
"Не делайте ошибочных выводов: нас не втянут в войну Путина, но мы будем стоять рядом с Украиной, когда она борется, чтобы защитить себя. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО".