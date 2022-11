Після опитування Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter

Власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував аккаунт експрезидента Штатів Дональда Трампа у Twitter.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter – ред.)".

Деталі: В опитуванні було підраховано трохи більше 15 мільйонів голосів, з яких 51,8% проголосували за поновлення аккаунта.

При цьому Маск визнав, що на кількість голосів мають вплив так звані "боти".

Після розблокування кількість підписників Трампа у Twitter невпинно зростає.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv