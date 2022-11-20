Після опитування Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter
Неділя, 20 листопада 2022, 03:34
Власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував аккаунт експрезидента Штатів Дональда Трампа у Twitter.
Джерело: Маск у Twitter
Пряма мова: "Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter – ред.)".
Деталі: В опитуванні було підраховано трохи більше 15 мільйонів голосів, з яких 51,8% проголосували за поновлення аккаунта.
При цьому Маск визнав, що на кількість голосів мають вплив так звані "боти".
Після розблокування кількість підписників Трампа у Twitter невпинно зростає.
The people have spoken.
Trump will be reinstated.
Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022ВІДЕО ДНЯ