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Після опитування Маск відновив аккаунт Трампа у Twitter

Ольга Глущенко Неділя, 20 листопада 2022, 03:34
скриншот

Власник Twitter Ілон Маск після опитування розблокував аккаунт експрезидента Штатів Дональда Трампа у Twitter.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Люди висловилися. Трампа буде відновлено (у Twitter – ред.)".

Деталі: В опитуванні було підраховано трохи більше 15 мільйонів голосів, з яких 51,8% проголосували за поновлення аккаунта.

При цьому Маск визнав, що на кількість голосів мають вплив так звані "боти".

Після розблокування кількість підписників Трампа у Twitter невпинно зростає.

Теми: МаскТрампсоцмережі
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