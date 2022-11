После опроса Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента Штатов Дональда Трампа в Twitter.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Люди высказались. Трампа будет восстановлен (в Twitter - ред.)".

Детали: В опросе было подсчитано чуть более 15 миллионов голосов, из которых 51,8% проголосовали за восстановление аккаунта.

После разблокировки количество подписчиков Трампа в Twitter неуклонно растет.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv