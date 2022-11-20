После опроса Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter
Воскресенье, 20 ноября 2022, 02:34
Владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента Штатов Дональда Трампа в Twitter.
Источник: Маск в Twitter
Прямая речь: "Люди высказались. Трампа будет восстановлен (в Twitter - ред.)".
Реклама:
Детали: В опросе было подсчитано чуть более 15 миллионов голосов, из которых 51,8% проголосовали за восстановление аккаунта.
После разблокировки количество подписчиков Трампа в Twitter неуклонно растет.
The people have spoken.
Trump will be reinstated.
Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022ВИДЕО ДНЯ