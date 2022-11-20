Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После опроса Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 03:34
скриншот

Владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента Штатов Дональда Трампа в Twitter.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Люди высказались. Трампа будет восстановлен (в Twitter - ред.)".

Детали: В опросе было подсчитано чуть более 15 миллионов голосов, из которых 51,8% проголосовали за восстановление аккаунта.

После разблокировки количество подписчиков Трампа в Twitter неуклонно растет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МаскТрампсоцсети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзит-поллы

Зеленский: На Луганщине с боями движемся, на Донетчине из-за погоды стало меньше атак

фотоВ Катаре открыли чемпионат мира по футболу

Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов – нардеп

фотоВ России демонстративно задержали двух солдат: отказались ехать на войну

Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба – министр

Все новости...
Маск
Маск спросил у пользователей Twitter, нужно ли разбанить Трампа
Из Twitter увольняются сотни сотрудников - СМИ
Байден считает, что стоит обратить внимание на связи Маска с другими странами
Последние новости
00:58
Трамп сказал, что не хочет возвращаться в Twitter
00:24
На Сумщине враг обстреливал общины из артиллерии, минометов, запускал мины – ОВА
23:52
Возле Мелитополя раздались мощные взрывы – мэр
23:19
Россияне обстреляли дом в Харьковской области, под завалами могут быть люди – ОП
22:52
На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзит-поллы
22:29
Британия не фиксировала случаев попадания оружия из Украины в руки преступников
22:14
Лидер республиканцев в Палате представителей США хочет сформировать комитет по расследованию действий Китая
21:44
Премьеры Польши и Финляндии поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины
21:30
Зеленский: На Луганщине с боями движемся, на Донетчине из-за погоды стало меньше атак
21:17
Выходные прошли без аварийных отключений, в понедельник планируются только стабилизационные
Все новости...