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После опроса Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 02:34
После опроса Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter
скриншот

Владелец Twitter Илон Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента Штатов Дональда Трампа в Twitter.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Люди высказались. Трампа будет восстановлен (в Twitter - ред.)".

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Детали: В опросе было подсчитано чуть более 15 миллионов голосов, из которых 51,8% проголосовали за восстановление аккаунта.

После разблокировки количество подписчиков Трампа в Twitter неуклонно растет.

Темы: МаскТрампсоцсети
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