Саміт COP27 створює фонд допомоги "вразливим країнам" від шкоди кліматичних явищ – CNN

Делегати саміту ООН з питань клімату COP27 погодили положення про створення фонду з питань відшкодування збитків через кліматичні зміни для "вразливих країн".

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Деталі: За словами учасників переговорів, у суботу сторони досягли попередньої домовленості про створення фонду "втрат і збитків" для країн, особливо вразливих до кліматичних катастроф.

Це одне із положень угоди, проте весь проєкт угоди ще обговорюється.

Зазначається, що Сполучені Штати також працюють над підписанням угоди про створення фонду для компенсації кліматичних збитків, підтвердила CNN Уїтні Сміт, прессекретар американського посланника з питань клімату Джона Керрі.

Крім того, видання з посиланням на джерело повідомляє, що "блок країн G77 погодився направити кошти фонду на допомогу вразливим країнам, що може прокласти шлях до угоди з питань втрат і збитків".