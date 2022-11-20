Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Саміт COP27 створює фонд допомоги "вразливим країнам" від шкоди кліматичних явищ – CNN

Неділя, 20 листопада 2022, 04:20
Саміт COP27 створює фонд допомоги вразливим країнам від шкоди кліматичних явищ – CNN
фото: .wikipedia

Делегати саміту ООН з питань клімату COP27 погодили положення про створення фонду з питань відшкодування збитків через кліматичні зміни для "вразливих країн".

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Деталі: За словами учасників переговорів, у суботу сторони досягли попередньої домовленості про створення фонду "втрат і збитків" для країн, особливо вразливих до кліматичних катастроф.

Реклама:

Це одне із положень угоди, проте весь проєкт угоди ще обговорюється.

Зазначається, що Сполучені Штати також працюють над підписанням угоди про створення фонду для компенсації кліматичних збитків, підтвердила CNN Уїтні Сміт, прессекретар американського посланника з питань клімату Джона Керрі.

Крім того, видання з посиланням на джерело повідомляє, що "блок країн G77 погодився направити кошти фонду на допомогу вразливим країнам, що може прокласти шлях до угоди з питань втрат і збитків".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: клімат
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
клімат
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
Супутники показали, скільки льоду розтануло у Гренландії за 2 місяці літа
Температурні рекорди в липні пов'язані зі зміною клімату – вчені
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: