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Саммит COP27 создает фонд помощи "уязвимым странам" от вреда климатических явлений – CNN

Воскресенье, 20 ноября 2022, 04:20
Саммит COP27 создает фонд помощи уязвимым странам от вреда климатических явлений – CNN
фото: .wikipedia

Делегаты саммита ООН по вопросам климата COP27 согласовали положение о создании фонда по вопросам возмещения ущерба из-за климатических изменений для "уязвимых стран".

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По словам участников переговоров, в субботу стороны достигли предварительной договоренности о создании фонда "потерь и убытков" для стран, особенно уязвимых к климатическим катастрофам.

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Это одно из положений соглашения, однако весь проект соглашения еще обсуждается.

Отмечается, что Соединенные Штаты также работают над подписанием соглашения о создании фонда для компенсации климатических убытков, подтвердила CNN Уитни Смит, пресс-секретарь американского посланника по вопросам климата Джона Керри.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что "блок стран G77 согласился направить средства фонда на помощь уязвимым странам, что может проложить путь к соглашению по вопросам потерь и убытков".

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Темы: климат
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