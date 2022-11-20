Ворог готує проникнення ДРГ з Росії та Білорусі – штаб

На кордоні з Росією та Білоруссю загарбники готують провокації та проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи.

Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Російської Федерації та Республіки Білорусь".

Деталі: Крім того, за даними штабу, на Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні та провокаційні дії.

"Здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області", – зазначають військові.