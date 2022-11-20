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Враг готовит проникновение ДРГ из России и Беларуси – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 06:28
Враг готовит проникновение ДРГ из России и Беларуси – штаб
иллюстративное фото обезвреживания ДРГ врага, СБУ

На границе с Россией и Беларусью захватчики готовят провокации и проникновение диверсионно-разведывательных групп.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.

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Не исключается, что враг осуществит попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь".

Детали: Кроме того, по данным штаба, на Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, определенными подразделениями противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия.

"Осуществил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области", - отмечают военные.

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Темы: войнаГенштабРосcияБеларусь
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