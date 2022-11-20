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По житлових кварталах Нікополя прилетіло 40 російських снарядів, є потерпілий

Ольга Глущенко Неділя, 20 листопада 2022, 07:51
наслідки обстрілів, фото: тг Резніченка

Вночі 20 листопада у Нікополі по житлових кварталах вдарило щонайменше 40 російських снарядів, постраждав 59-річний чоловік.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Накрили вогнем з РСЗВ та важкої  артилерії чотири громади - Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську.

Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів.

Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома".

Деталі: Резніченко уточнив, що пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.

Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина і гараж. Вогонь рятувальники ліквідували.

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У решті громад обійшлося без постраждалих. Але побиті приватні будинки і господарські споруди.

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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