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По жилым кварталам Никополя прилетело 40 российских снарядов, есть пострадавший

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 06:51
По жилым кварталам Никополя прилетело 40 российских снарядов, есть пострадавший
последствия обстрелов, фото: тг Резниченко

Ночью 20 ноября в Никополе по жилым кварталам ударило не менее 40 российских снарядов, пострадал 59-летний мужчина.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады - Червоногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую.

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Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов.

Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь. Лечится дома".

Детали: Резниченко уточнил, что повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач.

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Обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали.

В остальных общинах обошлось без пострадавших. Но побиты частные дома и хозяйственные постройки.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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