Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По жилым кварталам Никополя прилетело 40 российских снарядов, есть пострадавший

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 07:51
последствия обстрелов, фото: тг Резниченко

Ночью 20 ноября в Никополе по жилым кварталам ударило не менее 40 российских снарядов, пострадал 59-летний мужчина.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады - Червоногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую.

Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов.

Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь. Лечится дома".

Детали: Резниченко уточнил, что повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач.

Обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали.

ВИДЕО ДНЯ

В остальных общинах обошлось без пострадавших. Но побиты частные дома и хозяйственные постройки.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Обстрелы ЗАЭС: МАГАТЭ зафиксировало взрывы вблизи реакторов

На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзит-поллы

Зеленский: На Луганщине с боями движемся, на Донетчине из-за погоды стало меньше атак

фотоВ Катаре открыли чемпионат мира по футболу

Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов – нардеп

фотоВ России демонстративно задержали двух солдат: отказались ехать на войну

Все новости...
Никополь
Россияне снова обстреляли Никополь, прилетело и в солнечную подстанцию
Обстрелы Никополя: враг попал в 20 домов, повреждена линия электропередач
В Никополе россияне попали в десять частных домов
Последние новости
05:12
На войне в Украине Россия потеряла более 8 тысяч единиц военной техники – аналитики
04:30
На Херсонщине захватчики проверяют, учатся ли дети онлайн в украинских школах – ОВА
03:35
Германия предложила Польше системы ПВО Patriot
02:52
В ВСУ прокомментировали возможность передачи иранских ракет России
01:57
Обстрелы ЗАЭС: МАГАТЭ зафиксировало взрывы вблизи реакторов
00:58
Трамп сказал, что не хочет возвращаться в Twitter
00:24
На Сумщине враг обстреливал общины из артиллерии, минометов, запускал мины – ОВА
23:52
Возле Мелитополя раздались мощные взрывы – мэр
23:19
Россияне обстреляли дом в Харьковской области, под завалами могут быть люди – ОП
22:52
На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзит-поллы
Все новости...