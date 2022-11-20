По жилым кварталам Никополя прилетело 40 российских снарядов, есть пострадавший

Ночью 20 ноября в Никополе по жилым кварталам ударило не менее 40 российских снарядов, пострадал 59-летний мужчина.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Накрыли огнем из РСЗО и тяжелой артиллерии четыре громады - Червоногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Никопольскую.

Больше всего досталось Никополю. По жилым кварталам в течение ночи ударило не менее 40 российских снарядов.

Пострадал 59-летний мужчина. Ему оказали помощь. Лечится дома".

Детали: Резниченко уточнил, что повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие профтехучилища, газопроводы и линии электропередач.

Обстрел вызвал три пожара. Загорелись квартира, машина и гараж. Огонь спасатели ликвидировали.

ВИДЕО ДНЯ

В остальных общинах обошлось без пострадавших. Но побиты частные дома и хозяйственные постройки.