ЗСУ підняли у повітря склад боєприпасів росіян на Луганщині

Збройні сили уразили склад боєприпасів окупантів у Луганській області, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Площанки і Невського.

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19 листопада наші захисники збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника".

Деталі: За словами Гайдая, росіяни перекидають "мобіків" із Херсонщини на Луганщину, а також ставлять додаткові блокпости, щоб відловлювати дезертирів.





