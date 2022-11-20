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ЗСУ підняли у повітря склад боєприпасів росіян на Луганщині

Роман ПетренкоНеділя, 20 листопада 2022, 08:33
фото ілюстративне, генштаб

Збройні сили уразили склад боєприпасів окупантів у Луганській області, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Площанки і Невського.

19 листопада наші захисники збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника".

Деталі: За словами Гайдая, росіяни перекидають "мобіків" із Херсонщини на Луганщину, а також ставлять додаткові блокпости, щоб відловлювати дезертирів.


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Теми: Луганська областьвійнаРосіяокупація
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