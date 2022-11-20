Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ подняли в воздух склад боеприпасов россиян на Луганщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 07:33
ВСУ подняли в воздух склад боеприпасов россиян на Луганщине
фото иллюстративное, генштаб

Вооруженные силы поразили склад боеприпасов оккупантов в Луганской области, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Площанки и Невского.
19 ноября наши защитники сбили БпЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника".

Реклама:

Детали: По словам Гайдая, россияне перебрасывают "мобиков" с Херсонщины на Луганщину, а также ставят дополнительные блокпосты, чтобы отлавливать дезертиров.

Темы: Луганская областьвойнаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Луганская область
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
Последние новости
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
Все новости...
Реклама: