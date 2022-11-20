ВСУ подняли в воздух склад боеприпасов россиян на Луганщине

Вооруженные силы поразили склад боеприпасов оккупантов в Луганской области, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Площанки и Невского.

19 ноября наши защитники сбили БпЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника".

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Детали: По словам Гайдая, россияне перебрасывают "мобиков" с Херсонщины на Луганщину, а также ставят дополнительные блокпосты, чтобы отлавливать дезертиров.