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ВСУ подняли в воздух склад боеприпасов россиян на Луганщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 08:33
фото иллюстративное, генштаб

Вооруженные силы поразили склад боеприпасов оккупантов в Луганской области, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Площанки и Невского.
19 ноября наши защитники сбили БпЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника".

Детали: По словам Гайдая, россияне перебрасывают "мобиков" с Херсонщины на Луганщину, а также ставят дополнительные блокпосты, чтобы отлавливать дезертиров.

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Темы: Луганская областьвойнаРосcияоккупация
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