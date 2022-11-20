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Адвокат Саакашвілі каже, що експрезидента отруїли після арешту, посилається на експертизу

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 08:47
СААКАШВІЛІ, ФОТО GETTY IMAGES

Адвокат колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі заявив про отримання результатів експертизи, які підтверджують, що Саакашвілі після арешту отруїли та пояснюють його проблеми зі здоров’ям. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда". 

"Усі хвороби, які є у Саакашвілі, усі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли, інакше його хвороби так не розвивались би", - заявив адвокат Валерій Гелбахіані. 

За його словами, результати експертизи опублікують через два дні, а на даному етапі він може сказати лише про те, що у висновку є перелік виявлених в організмі Саакашвілі отруйних речовин. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що йдеться про підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, таллію. 

Адвокат додав, що потрібні також додаткові дослідження для встановлення часу, коли могло статися отруєння - чи це було ще у в’язниці, чи після переведення у клініку "Вівамед", де Саакашвілі перебуває останні кілька місяців. 

Представники офіційних інституцій поки не коментували цю заяву. Раніше у владі Грузії неодноразово казали у відповідь на заяви про твердження про тривожний стан здоров’я Саакашвілі, що  його стан не викликає особливого занепокоєння і він у клініці отримує всю необхідну допомогу. 

Прихильників експрезидента закликають цього тижня виходити на протест з вимогою переведення його на лікування за кордон. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, експрезидент Грузії і громадянин України Міхеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, з травня 2022 року його перевели до клініки.

Теми: СаакашвіліГрузія
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