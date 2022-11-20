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Адвокат Саакашвили говорит, что экс-президента отравили после ареста, ссылается на экспертизу

"Европейская правда"Воскресенье, 20 ноября 2022, 07:47
Адвокат Саакашвили говорит, что экс-президента отравили после ареста, ссылается на экспертизу
СААКАШВиЛи, ФОТО GETTY IMAGES

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заявил о получении результатов экспертизы, которые подтверждают, что Саакашвили после ареста отравили и объясняют его проблемы со здоровьем. 

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда". 

"Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались", - заявил адвокат Валерий Гелбахиани. 

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По его словам, результаты экспертизы опубликуют через два дня, а на данном этапе он может сказать лишь о том, что в заключении есть перечень обнаруженных в организме Саакашвили ядовитых веществ. Мать Саакашвили Гиули Аласания сказала, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов - ртути, бария, таллия. 

Адвокат добавил, что нужны также дополнительные исследования для установления времени, когда могло произойти отравление - было ли это еще в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед", где Саакашвили находится последние несколько месяцев. 

Представители официальных институтов пока не комментировали это заявление. Ранее во власти Грузии неоднократно говорили в ответ на заявления об утверждениях о тревожном состоянии здоровья Саакашвили, что его состояние не вызывает особого беспокойства и он в клинике получает всю необходимую помощь. 

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Сторонников экс-президента призывают на этой неделе выходить на протест с требованием перевода его на лечение за границу. 

Как известно, экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится под арестом со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, с мая 2022 года его перевели в клинику.

Темы: СаакашвилиГрузия
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