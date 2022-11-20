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Британська розвідка: відступ росіян з-під Херсона був набагато організованішим за попередні

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 08:20

Британська розвідка вважає, що відступ російських сил з правобережжя Херсонщини був набагато організованішим, на відміну від інших випадків масштабного відступу, що, можливо, є заслугою кращого командування.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії за 20 листопада, пише "Європейська правда".

"Нещодавній відступ РФ із західної частини Херсонщини здійснювався досить впорядковано, порівняно з попередніми масштабними відступами росіян протягом війни. Лік техніки, втраченої під час відступу, йде на десятки, а не сотні, і чимало залишеного російські військові пошкодили, щоб техніка не дісталася українським військовим. Це відносний успіх, що може бути частково пов’язано з більш ефективним, єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Суровікіна", - пишуть в огляді. 

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Водночас, зазначає розвідка, у російських силах залишаються проблеми з адекватним керівництвом на нижчій і середній ланці і продовжується практика приховування реального стану справ. 

В одному з останніх оглядів британська розвідка розповідала, що російські сили після відступу з правобережної Херсонщини проходять доукомплектацію, частину можуть перекинути під Бахмут. При цьому, на багатьох ділянках росіяни споруджують лінії оборони за десятки кілометрів вглиб від поточної лінії фронту, вочевидь, готуючись до можливих нових проривів лінії фронту українцями.

Теми: РосіяХерсонокупаціявійна
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