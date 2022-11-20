Британская разведка: отступление РФ из-под Херсона было более организованным, чем предыдущие

Британская разведка считает, что отступление российских сил с правобережья Херсонщины было гораздо более организованным, в отличие от других случаев масштабного отступления, что, возможно, является заслугой лучшего командования.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 20 ноября, пишет "Европейская правда".

"Недавнее отступление РФ из западной части Херсонщины осуществлялось достаточно упорядоченно, по сравнению с предыдущими масштабными отступлениями россиян в течение войны. Счет техники, потерянной во время отступления, идет на десятки, а не сотни, и немало оставленного российские военные повредили, чтобы техника не досталась украинским военным. Это относительный успех, что может быть частично связано с более эффективным, единым оперативным командованием под руководством генерала Суровикина", - пишут в обзоре.

В то же время, отмечает разведка, в российских силах остаются проблемы с адекватным руководством на низшем и среднем звене и продолжается практика сокрытия реального положения дел.

В одном из последних обзоров британская разведка рассказывала, что российские силы после отступления с правобережной Херсонщины проходят доукомплектацию, часть могут перебросить под Бахмут. При этом, на многих участках они сооружают линии обороны за десятки километров вглубь от текущей линии фронта, очевидно, готовясь к возможным новым прорывам линии фронта украинцами.