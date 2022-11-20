Ранок неділі почався з півторагодинної повітряної тривоги по всій Україні
Неділя, 20 листопада 2022, 09:48
20 листопада після 9 години ранку почалася повітряна тривога по всій території материкової України, тобто, окрім окупованого Криму, а завершилася після 10:45.
Джерело: alerts.in.ua, "Беларускій Гаюн"
Деталі: Влада просить українців перебувати в укриттях.
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З Білорусі пишуть, що о 09:10 злетів МіГ-31К, який може переносити ракету "Кинжал". Чи є вона на ньому – невідомо. Політ також може бути тренувальним.
Також "Беларускі Гаюн" пише про проліт трьох винищувачів у Білорусі.
Оновлено: О 10:46 почали скасовувати повітряні тривоги. Інформації про пуск ракет не було.
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