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Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 09:48
Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине

20 ноября после 9 часов утра началась воздушная тревога по всей территории материковой Украины, то есть, кроме оккупированного Крыма, а завершилась после 10:45.

Источник: alerts.in.ua, "Беларускій Гаюн"

Детали: Власти просят украинцев находиться в укрытиях.

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Из Беларуси пишут, что в 09:10 взлетел МиГ-31К, который может переносить ракету "Кинжал". Есть ли она на нем - неизвестно. Полет также может быть тренировочным.

Также "Беларускі Гаюн" пишет о пролете трех истребителей в Беларуси.

Обновлено: В 10:46 начали отменять воздушные тревоги. Информации о пуске ракет не было.

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Темы: воздушная тревогавойна
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