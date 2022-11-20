ЗСУ уже знищили понад 84 тисячі російських загарбників
Неділя, 20 листопада 2022, 10:22
Станом на 20 листопада Росія у війні проти України вже втратила 84 210 солдатів, 2 886 танків, 5 817 бойових броньованих машин та 1 868 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 886 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 817 (+2) од,
- артилерійських систем – 1 868 (+1) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+1) од,
- крилатих ракет ‒ 480 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 371 (+3) од,
- спеціальної техніки ‒ 161 (+0) од.
Дані уточнюються.
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