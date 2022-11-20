ВСУ уже уничтожили более 84 тысяч российских захватчиков

По состоянию на 20 ноября Россия в войне против Украины уже потеряла 84 210 солдат, 2 886 танков, 5 817 боевых бронированных машин и 1 868 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:

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личного состава – около 84 210 (+330) человек ликвидировано,

танков – 2 886 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 5 817 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1 868 (+1) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средств ПВО – 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+1) ед,

крылатых ракет – 480 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 371 (+3) ед,

специальной техники – 161 (+0) ед.

Данные уточняются.