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ВСУ уже уничтожили более 84 тысяч российских захватчиков

Ирина БалачукВоскресенье, 20 ноября 2022, 10:22
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

По состоянию на 20 ноября Россия в войне против Украины уже потеряла 84 210 солдат, 2 886 танков, 5 817 боевых бронированных машин и 1 868 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 84 210 (+330) человек ликвидировано,
  • танков – 2 886 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 817 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1 868 (+1) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средств ПВО – 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 480 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 371 (+3) ед,
  • специальной техники – 161 (+0) ед.

Данные уточняются.

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