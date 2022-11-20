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Киян просять не користуватись власними авто: очікуються снігопади

Ірина БалачукНеділя, 20 листопада 2022, 10:49
Фото ілюстративне з сайту КМДА

Київська міська адміністрація повідомляє, що у столиці 20 листопада очікуються мокрий сніг та ожеледиця, і закликає водіїв не виїжджати на власних авто без нагальної потреби.

Джерело: КМДА, Укргідрометцентр

Дослівно мерія: "Протягом неділі синоптики також прогнозують  снігопади. Тож просимо водіїв і пішоходів бути максимально обачними. Не виїжджайте на власних авто без нагальної потреби. Бережіть себе".

Деталі: За даними КМДА, наразі тротуари та вулиці міста обробляють протиожеледними засобами – до цих робіт  залучені понад 225 одиниць техніки та 157 працівників у складі 25 бригад із ручного прибирання.

Укргідрометцентр повідомляє, що 20 листопада у столиці та області очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер вдень переважно східний, 7-12 м/с, на Київщині вдень 0-5° морозу, у Києві вдень до 2-4° морозу.

Теми: Київпогодадороги
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