Киян просять не користуватись власними авто: очікуються снігопади

Київська міська адміністрація повідомляє, що у столиці 20 листопада очікуються мокрий сніг та ожеледиця, і закликає водіїв не виїжджати на власних авто без нагальної потреби.

Джерело: КМДА, Укргідрометцентр

Дослівно мерія: "Протягом неділі синоптики також прогнозують снігопади. Тож просимо водіїв і пішоходів бути максимально обачними. Не виїжджайте на власних авто без нагальної потреби. Бережіть себе".

Деталі: За даними КМДА, наразі тротуари та вулиці міста обробляють протиожеледними засобами – до цих робіт залучені понад 225 одиниць техніки та 157 працівників у складі 25 бригад із ручного прибирання.

Укргідрометцентр повідомляє, що 20 листопада у столиці та області очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер вдень переважно східний, 7-12 м/с, на Київщині вдень 0-5° морозу, у Києві вдень до 2-4° морозу.