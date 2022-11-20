Киевлян просят не пользоваться собственными авто: ожидаются снегопады

Киевская городская администрация сообщает, что в столице 20 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица, и призывает водителей не выезжать на собственных авто без острой необходимости.

Источник: КГГА, Укргидрометцентр

Дословно мэрия: "В течение воскресенья синоптики также прогнозируют снегопады. Поэтому просим водителей и пешеходов быть максимально осмотрительными. Не выезжайте на собственных авто без острой необходимости. Берегите себя".

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Детали: По данным КГГА, сейчас тротуары и улицы города обрабатывают противогололедными средствами – к этим работам привлечены более 225 единиц техники и 157 работников в составе 25 бригад ручной уборки.

Укргидрометцентр сообщает, что 20 ноября в столице и области ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ветер днем преимущественно восточный, 7-12 м/с, в Киевской области днем 0-5° мороза, в Киеве днем до 2-4° мороза.