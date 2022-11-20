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У Грузії відповіли на заяви про отруєння Саакашвілі: "Не бачили жодних доказів"

"Європейська правда"Неділя, 20 листопада 2022, 10:22

У Пенітенціарній службі Грузії прокоментували заяву адвоката і матері експрезидента Михеїла Саакашвілі про те, що його могли отруїти після арешту і свідченням цього є результати експертизи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву відомства наводить "Новости-Грузия". 

У службі з виконання покарань наголосили, що не отримували ні від кого офіційних документів, які би підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою. 

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"Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необгрунтованої інформації", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, адвокат Саакашвілі заявив про отримання перших результатів експертизи, які підтверджують, що експрезидента могли отруїти після арешту, і пояснюють його проблеми зі здоров’ям. 

За його словами, результати експертизи опублікують через два дні, а на даному етапі він може сказати лише про те, що у висновку є перелік виявлених в організмі Саакашвілі отруйних речовин. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що йдеться про підвищений вміст важких металів - ртуті, барію, таллію. 

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Адвокта додав, що потрібні також додаткові дослідження для встановлення часу, коли могло статися отруєння - чи це було ще у в’язниці, чи після переведення у клініку "Вівамед", де Саакашвілі перебуває останні кілька місяців. 

Як відомо, експрезидент Грузії і громадянин України Міхеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, з травня 2022 року його перевели до клініки.

Теми: СаакашвіліГрузія
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