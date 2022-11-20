В Грузии ответили на заявления об отравлении Саакашвили: "Не видели никаких доказательств"

В Пенитенциарной службе Грузии прокомментировали заявление адвоката и матери экс-президента Михеила Саакашвили о том, что его могли отравить после ареста и свидетельством этого являются результаты экспертизы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление ведомства приводит "Новости-Грузия".

В службе по исполнению наказаний отметили, что не получали ни от кого официальных документов, которые бы подтверждали заявления о возможном отравлении Саакашвили во время пребывания под стражей.

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"Саакашвили находится под медицинским наблюдением в больнице, принимаются необходимые медицинские меры. Для предотвращения дезинформации, призываем всех воздержаться от распространения непроверенной и необоснованной информации", - говорится в заявлении.

Напомним, адвокат Саакашвили заявил о получении первых результатов экспертизы, которые подтверждают, что экс-президента могли отравить после ареста, и объясняют его проблемы со здоровьем.

По его словам, результаты экспертизы опубликуют через два дня, а на данном этапе он может сказать лишь о том, что в заключении есть перечень обнаруженных в организме Саакашвили ядовитых веществ. Мать Саакашвили Гиули Аласания сказала, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов - ртути, бария, таллия.

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Адвокта добавил, что нужны также дополнительные исследования для установления времени, когда могло произойти отравление - было ли это еще в тюрьме, или после перевода в клинику "Вивамед", где Саакашвили находится последние несколько месяцев.

Как известно, экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, с мая 2022 года его перевели в клинику.