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Окупанти Маріуполя готують нову хвилю "зачисток" – радник мера

Ірина БалачукНеділя, 20 листопада 2022, 11:50
Окупанти Маріуполя готують нову хвилю зачисток – радник мера
Знищені росіянами будинки у Маріуполі. Скриншот з відео з Telegram-каналу Андрющенка

Російські загарбники планують нову хвилю "зачисток", щоб придушити невдоволення місцевих мешканців.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "В Маріуполі розпочнеться нова хвиля "зачисток" за вказівкою Пушиліна (ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін – ред.) задля придушення громадського невдоволення. 

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Причиною стала колективна скарга, яка надійшла на ім’я Сабліна (депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін, який вважається "куратором" Маріуполя – ред.). Збір підписів організувала власниця одного з телеграм-каналів в Маріуполі – маріупольчанка Доценко Світлана, і звернення швидко набрало великий резонанс".

Деталі: За словами Андрющенка, причиною скарги стало те, що загарбники раніше обіцяли маріупольцям надати нові квартири в якості компенсації за втрачене житло, але отримати помешкання місцеві мешканці не можуть.

Радник мера зазначив, що у Маріуполі будують нові будинки, але надавати їх мешканцям не планують – туди заселятимуть росіян. Уже зараз, за його словами, окупанти завезли у місто майже 30 тисяч цивільних громадян Росії.

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Андрющенко зазначив, що після написання скарги Пушилін провів наради з цивільними окупантами і з "силовим блоком", і видав наказ "придушити це неподобство".

За його словами, наразі окупанти шукають авторів та підписантів скарги.

Теми: МаріупольокупаціяРосія
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